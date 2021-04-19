Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал английские клубы за решение участвовать в Суперлиге.

Я болею за «МЮ» уже 40 лет, и это абсолютный позор. Честно говоря, мы должны отбить власть в этой стране у клубов на вершине АПЛ, включая мой клуб. Это чистая жадность, владельцы клубов — самозванцы. Они не имеют ничего общего с футболом в этой стране. У этой страны есть более 100 лет истории болельщиков, которые жили и любили эти команды.

Снимите с них все очки. Поместите эти клубы в нижнюю часть таблицы и заберите их деньги. Серьезно. Надо поставить точку в этом", приводит слова Невила Sky Sports.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.