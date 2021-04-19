Болельщики «Манчестер Сити» выступили против Суперлиги

Официальный портал болельщиков «Манчестер Сити» опубликовал заявление после вхождения клуба в Суперлигу.

«Шесть английских клубов согласились сформировать отколовшуюся Суперлигу вместе с другими известными европейскими командами. Мы очень разочарованы этим. Официальный клуб болельщиков «Сити» категорически против всего, что создает отколовшуюся Суперлигу. Новое соревнование не имеет спортивных достоинств и, похоже, продиктовано жадностью. Кроме того, он был создан без ведома или участия каких-либо групп болельщиков и еще раз показывает, что участники не уважают традиции игры.

Мы полны решимости бороться с предложенной Суперлигой и снова будем работать со всеми остальными организациями болельщиков, чтобы сделать все возможное, чтобы наши голоса были услышаны.

Эти владельцы, независимо от того, откуда они родом, похоже, думают, что футбол принадлежит им. Он принадлежит нам — болельщикам, независимо от того, какую команду мы поддерживаем», — говорится в сообщении.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».