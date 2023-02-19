Инвесторы из Саудовской Аравии так и не выдвинули свое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Инвесторы из Саудовской Аравии так и не выдвинули свое предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

Cаудиты, изначально выразив свою заинтересованность и запросив финансовую информацию, так и не выдвинули предложение до дедлайна в минувшую пятницу.

Как известно, с недавних пор Суверенный фонд Саудовской Аравии владеет другим английским футбольным клубом -«Ньюкалом».

Нефтяная компания INEOS, принадлежащая британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, сделала официальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что шейх Катара Джасим бин Джабер Аль Тани, также претендующий на покупку «МЮ», готов заплатить за клуб 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Американский хедж-фонд Elliott, который ранее владел итальянским «Миланом», также подал заявку на приобретение английского «Манчестер Юнайтед».