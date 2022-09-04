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4 сентября, 20:53

Рэшфорд о победе над «Арсеналом»: «МЮ» показал себя и выдержал испытание»

Рэшфорд прокомментировал победу «МЮ» над «Арсеналом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу команды над «Арсеналом» (3:1) в матче 6-го тура АПЛ.

«Игры против «Арсенала» всегда большие, тем более они так хорошо начали сезон. Сегодня было большое испытание для нас. Мы показали себя и выдержали испытание. Можем гордиться собой. Хорошо, что вошли в ритм. Было тяжело. Думаю, была равная игра. В первом тайме было много пространства, которые мы не смогли использовать. Нам удалось это сделать во втором тайме», — приводит слова Рэшфорда BBC.

Рэшфорд в матче с «Арсеналом» отметился дублем и голевой передачей.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ (12 очков). «Арсенал» лидирует с 15 очками.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/62618203
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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 Арсенал 6 5 0 1 14-7 15
2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
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 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
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Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
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