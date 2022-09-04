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4 сентября, 21:07

Артета: «Я очень разочарован тем, что «Арсенал» проиграл матч с «МЮ»

Артета разочарован поражение «Арсенала» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в матче 6-го тура АПЛ.

«Я очень разочарован тем, что мы проиграли матч, особенно тем, как она проходила. У нас было несколько отрезков, когда мы полностью доминировали и контролировали игру. Мы создавали моменты, но так и не смогли забить. У «МЮ» было три отличных шанса и они их реализовали, у нас было много шансов, но не забили. Теперь мы должны вернуться сюда и победить», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» продолжает лидирует с 15 очками. Сегодняшнее поражение стало для команды Артеты первым в текущем розыгрыше АПЛ. «Манчестер Юнайтед» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии (12 очков).

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/62618203
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Микель Артета
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 5 0 1 14-7 15
2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 14:30
Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 3 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 5 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 5 0 0
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