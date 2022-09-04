Диего Коста может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

33-летний нападающий Диего Коста может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне», сообщает The Athletic.

Английский клуб рассматривает вариант подписания форварда из-за травмы, которую получил нападающий Саша Калайджич.

Коста в ближайшее время должен прилететь в Англию для прохождения медобследования.

Последним клубом форварда был «Атлетико Минейро», который он покинул в начале этого года. Он не появлялся на поле в официальных матчах команды с декабря 2021 года.