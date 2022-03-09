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Сегодня, 17:55

Роналду два месяца играл через боль. Его участие в матче с «Тоттенхэмом» под вопросом

Роналду уже два месяца играет за «Манчестер Юнайтед» через боль
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду уже два месяца испытывает проблемы со здоровьем, сообщает The Telegraph.

По информации источника, на протяжении последних двух месяцев 37-летний португалец играл через боль из-за травмы бедра.

Отмечается, что, пропустив матч 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:4), нападающий вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед» во вторник, но затем было решено, что ему лучше работать с ограничениями.

В «МЮ» сомневаются, что Роналду сможет принять участие во встрече 29-го тура против «Тоттенхэма» в воскресенье.

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 31 матче за «Юнайтед».

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/03/09/cristiano-ronaldo-plays-no-part-manchester-united-training-third/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
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 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
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 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
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10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
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11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Ливерпуль

 19
Диогу Жота

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П
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 9
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Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
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Поль Погба

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