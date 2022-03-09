Роналду два месяца играл через боль. Его участие в матче с «Тоттенхэмом» под вопросом

Роналду уже два месяца играет за «Манчестер Юнайтед» через боль

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду уже два месяца испытывает проблемы со здоровьем, сообщает The Telegraph.

По информации источника, на протяжении последних двух месяцев 37-летний португалец играл через боль из-за травмы бедра.

Отмечается, что, пропустив матч 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:4), нападающий вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед» во вторник, но затем было решено, что ему лучше работать с ограничениями.

В «МЮ» сомневаются, что Роналду сможет принять участие во встрече 29-го тура против «Тоттенхэма» в воскресенье.

В нынешнем сезоне Роналду забил 15 мячей и отдал три результативные передачи в 31 матче за «Юнайтед».