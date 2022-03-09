Варди получил повреждение колена и выбыл на срок около месяца

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что нападающий Джейми Варди получил травму и пропустит около месяца.

«Джейми пропустит наш матч Лиги конференций с «Ренном». К сожалению, в прошлой игре он получил травму, у него ушиб колена, он выбыл на срок от 3 до 4 недель», — приводит официальный сайт «лис» слова Роджерса.

Также специалист уточнил, что защитник Уэсли Фофана не поможет «Лестеру» в игре с «Ренном» из-за коронавируса.

Первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Лестер» — «Ренн» состоится завтра, 10 марта, начало — в 23.00 (мск).