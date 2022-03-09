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Сегодня, 17:47

Варди получил повреждение колена и выбыл на срок около месяца

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что нападающий Джейми Варди получил травму и пропустит около месяца.

«Джейми пропустит наш матч Лиги конференций с «Ренном». К сожалению, в прошлой игре он получил травму, у него ушиб колена, он выбыл на срок от 3 до 4 недель», — приводит официальный сайт «лис» слова Роджерса.

Также специалист уточнил, что защитник Уэсли Фофана не поможет «Лестеру» в игре с «Ренном» из-за коронавируса.

Первый матч 1/8 финала Лиги конференций «Лестер» — «Ренн» состоится завтра, 10 марта, начало — в 23.00 (мск).

Источник: https://www.lcfc.com/news/2522713/rodgers-vardy--fofana-out-for-rennes-first-leg
Джейми Варди
Футбол
ФК Лестер
0
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