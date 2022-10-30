Криштиану Роналду — о победе над «Вест Хэмом»: «Важные три очка»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду коротко прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в матче 14-го тура АПЛ.

«Важные три очка», — написал Роналду, оставив к записи хэштег #WellDoneLads (молодцы, парни).

Португалец вышел на поле в стартовом составе и сыграл все 90 минут. Он пробил по воротам шесть раз, в створ пришелся один.

«Манчестер Юнайтед» благодаря победе поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, подопечные Эрика тен Хага набрали 23 очка после 12 матчей.