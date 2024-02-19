Романо: спортивный директор «Ньюкасла» Эшуорт согласился перейти в «МЮ»

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт согласился перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство манкунианцев приступит к переговорам на следующей неделе. Клубу остается только договориться с «Ньюкаслом», так как детали соглашение с самим Эшуортом уже обговорены.

52-летний Эшуорт присоединился к сорокам в феврале 2022 года, до этого он занимал должность директора в «Брайтоне» и «Вест Бромвиче».