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Мане — о своем будущем: «После матча с «Реалом» я дам особенный ответ»

Мане прояснит свое будущее после финала Лиги чемпионов
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Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане заявил, что расскажет о том, где продолжит карьеру после матча финала Лиги чемпионов против «Реала», который состоится в субботу 28 мая.

«Честно говоря, все что я могу сказать вам сейчас — это то, что я чувствую себя очень хорошо и полностью сосредоточен на субботней игре.

Но вернитесь ко мне после матча в субботу, и я дам вам лучший ответ из тех, что вы хотели бы услышать. Уверен, он будет особенным», — цитирует сенегальца Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе к Мане со стороны «Баварии» и «Барселоны».

Контракт форварда с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года. В текущем сезоне он провел за мерсисайдцев 50 матчей, забил 23 гола и отдал 5 результативных передач.

Садио Мане
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2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
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Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
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Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
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Ливерпуль – Вулверхэмптон
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