Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане заявил, что расскажет о том, где продолжит карьеру после матча финала Лиги чемпионов против «Реала», который состоится в субботу 28 мая.

«Честно говоря, все что я могу сказать вам сейчас — это то, что я чувствую себя очень хорошо и полностью сосредоточен на субботней игре.

Но вернитесь ко мне после матча в субботу, и я дам вам лучший ответ из тех, что вы хотели бы услышать. Уверен, он будет особенным», — цитирует сенегальца Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе к Мане со стороны «Баварии» и «Барселоны».

Контракт форварда с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года. В текущем сезоне он провел за мерсисайдцев 50 матчей, забил 23 гола и отдал 5 результативных передач.