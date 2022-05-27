«Вест Хэм» объявил об уходе Ярмоленко

Форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко покинет команду, сообщает официальный сайт клуба.

Лондонский клуб не стал продлевать контракт с 32-летним украинцем, соглашение с которым истекает 30 июня 2022 года. Также команду покинули капитан Марк Нобл, который завершил карьеру, Дэвид Мартин и Райан Фредерикс.

Ярмоленко выступал за «Вест Хэм» с лета 2018 года. В минувшем сезоне форвард провел 34 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.