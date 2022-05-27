«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» хотят заполучить 18-летнего Эбиовея

Нападающий «Дерби Каунти» Малкольм Эбиовей привлек внимание нескольких клубов АПЛ. Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас» проявили интерес к 18-летнему игроку.

Футболист имеет действующий контракт до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В этом сезоне Эбиовей сыграл 16 матчей в чемпионшипе, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Также на его счету 7 голов и 1 голевая передача в 7 матчах молодежной премьер-лиги (игроки не старше 18 лет).