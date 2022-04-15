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Сегодня, 10:49

Ориги подписал с «Миланом» контракт на четыре года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги перейдет в «Милан» по окончании нынешнего сезона
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги перейдет в «Милан» в качестве свободного агента по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, 26-летний бельгиец подписал с итальянским клубом контракт на четыре года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что нападающий отклонил предложения от «Байера», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне Ориги забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 15 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1514758338063462400
Дивок Ориги
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Милан
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 Челси 30 18 8 4 64-23 62
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 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
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 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
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 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
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 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
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 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
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 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
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 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
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 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
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 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
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 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
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Тоттенхэм – Брайтон
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МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
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16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
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19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
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Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

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