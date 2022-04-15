Ориги подписал с «Миланом» контракт на четыре года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги перейдет в «Милан» в качестве свободного агента по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, 26-летний бельгиец подписал с итальянским клубом контракт на четыре года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что нападающий отклонил предложения от «Байера», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне Ориги забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 15 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.