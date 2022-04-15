«Бернли» уволил Дайча, который возглавлял клуб более девяти лет

«Бернли» на официальном сайте объявил об отставке Шона Дайча с поста главного тренера.

Как сообщает официальный сайт клуба, 50-летний тренер покинул «Бернли» вместе со своим тренерским штабом.

Дайч возглавлял «Бернли» девять лет и 166 дней. При нем клуб дважды выходил в английскую премьер-лигу (АПЛ) из чемпионшипа, а в сезоне-2018/19 впервые за 51 год попал в европейские кубки.

После 30 туров АПЛ «Бернли» набрал 25 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.