Аспиликуэта отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в «Барселону»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в «Барселону».

«Сейчас неподходящее время говорить о моем будущем», — приводит слова игрока в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Контракт 32-летнего испанца с синими истекает летом, он отклонил предложения клуба о продлении соглашения.

По информации испанских СМИ, каталонский клуб уже договорился о переходе Аспиликуэты на бесплатной основе.

Как пишет Goal.com, в соглашении между 32-летним защитником и «Челси», которое истекает летом, прописана опция продления сотрудничества еще на сезон. Она активируется при достижении определенного количества проведенных матчей.

Несмотря на то что точное количество игр, от которого зависит будущее испанца в «Челси», неизвестно, предполагается, что он либо уже достиг этого показателя, либо близок к нему.