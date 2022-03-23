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Сегодня, 15:58

Аспиликуэта отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сесар Аспиликуэта.
Фото AFP

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в «Барселону».

«Сейчас неподходящее время говорить о моем будущем», — приводит слова игрока в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Контракт 32-летнего испанца с синими истекает летом, он отклонил предложения клуба о продлении соглашения.

По информации испанских СМИ, каталонский клуб уже договорился о переходе Аспиликуэты на бесплатной основе.

Как пишет Goal.com, в соглашении между 32-летним защитником и «Челси», которое истекает летом, прописана опция продления сотрудничества еще на сезон. Она активируется при достижении определенного количества проведенных матчей.

Несмотря на то что точное количество игр, от которого зависит будущее испанца в «Челси», неизвестно, предполагается, что он либо уже достиг этого показателя, либо близок к нему.

Сесар Аспиликуэта
ФК Барселона
ФК Челси
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 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
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 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
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 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 20:30
Лидс – Арсенал
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19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
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20.04 21:45
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Манчестер Юнайтед

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Ливерпуль

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