Капитану «Манчестер Юнайтед» поступили звонки с угрозами. Неизвестный обещал взорвать его дом

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр обратился в правоохранительные органы. Игрок сборной Англии пожаловался, что он получил сообщение с угрозами взорвать его дом, сообщает Sky Sports.

Полиция была отправлена в четверг днем для проведения обысков на территории дома, где защитник сборной Англии живет со своей невестой Ферн Хокинс и двумя маленькими детьми.

Магуайр ранее получил по электронной почте угрозы, в которых говорилось, что в его доме будет заложена бомба.

«Манчестер Юнайтед» во вторник проиграл на выезде «Ливерпулю» со счетом 0:4 в 30-м туре чемпионата Англии.