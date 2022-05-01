Нападающий «Эвертона» бросил файер обратно на трибуны. FA проведет расследование инцидента

Нападающий «Эвертона» может быть оштрафован или дисквалифицирован за бросок файера на трибуны

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может подвергнуться санкциям за инцидент с файером во время матча 35-го тура чемпионата Англмм против «Челси» (1:0).

Именно Ришарлисон забил единственный мяч в воскресном матче на «Гудисон Парк».

Празднуя свой гол, 24-летний бразилец поднял зажженный файер и бросил его назад на трибуны.

Добавим, что пиротехника на английских стадионах запрещена.

В 2002 году защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер получил официальное предупреждение полиции после того, как бросил файер обратно в толпу в матче против «Арсенала».

FA также дисквалифицировала его на три матча, а «Ливерпуль» оштрафовал его на 40 тысяч фунтов стерлингов после инцидента на стадионе «Хайбери».