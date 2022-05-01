Тухель остался недоволен судейством в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель остался недоволен судейством во время 35-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:1).

«Сопернику многое сходило с рук, и судья решил вести игру так, как он это делал. Я был не слишком доволен этим, но именно поэтому важно не совершать больших ошибок, верить и продолжать делать то, что мы делаем, на самом высоком уровне.

Мы должны взять себя в руки. В данный момент мы не набираем очков, когда играем хорошо и заслуживаем больше, и мы проигрываем, когда играем нормально. Это плохое сочетание», — цитирует Тухеля Sky Sports.