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Сегодня, 21:39

Тухель остался недоволен судейством в матче с «Эвертоном»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель остался недоволен судейством во время 35-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:1).

«Сопернику многое сходило с рук, и судья решил вести игру так, как он это делал. Я был не слишком доволен этим, но именно поэтому важно не совершать больших ошибок, верить и продолжать делать то, что мы делаем, на самом высоком уровне.

Мы должны взять себя в руки. В данный момент мы не набираем очков, когда играем хорошо и заслуживаем больше, и мы проигрываем, когда играем нормально. Это плохое сочетание», — цитирует Тухеля Sky Sports.

Фрэнк Лэмпард
ФК Челси
Томас Тухель
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 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
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 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
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 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
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 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
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 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
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 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
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 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
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 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
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 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
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 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
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 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 1
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
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30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 0 : 3
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 1 : 2
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 1 : 2
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 0 : 4
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 3 : 1
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 1 : 0
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 1 : 2
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
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Мохамед Салах

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 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

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П
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
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Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
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Гранит Джака

Арсенал

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