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Сегодня, 09:39

Нападающий «Астон Виллы» Траоре может вернуться в «Лион»

Алексей Еремин
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«Лион» провел переговоры с нападающим «Астон Виллы» Бертраном Траоре, сообщает журналист RMC Sport Саша Тавольери.

По информации источника, французский клуб рассматривает возможность заключения соглашения об аренде футболиста сборной Буркина-Фасо, а «Астон Вилла» стремится продать Траоре, который перешел из «Лиона» в английский клуб в 2020 году.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел 10 матчей за «Астон Виллу» и не отличился результативными действиями.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/lyon-have-made-contact-with-bertrand-traore/
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