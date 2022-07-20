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Сегодня, 09:49

«Блэкпул» арендовал защитника «Ливерпуля» Уильямса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Рис Уильямс перешел в «Блэкпул».

21-летний англичанин проведет сезон-2022/23 в составе оранжево-белых на правах аренды.

Уильямс — воспитанник «Ливерпуля». Первую половину прошлого сезона он провел в «Суонси» на правах аренды, защитник принял участие в 7 матчах валлийской команды и не отличился результативными действиями.

Футболист вернулся в расположение «Ливерпуля» в январе, после чего забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за молодежную команду мерсисайдцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Уильямса в 4 миллиона евро.

Источник: https://www.blackpoolfc.co.uk/news/2022/july/19/rhys-williams-joins-the-seasiders/
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