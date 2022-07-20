Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от следующего сезона АПЛ.

«Моя цель — попытаться быть конкурентоспособным, — цитирует Конте Daily Mail. — Я хочу, чтобы другие команды в матчах против «Тоттенхэма» не были напуганы, но немного волновались. Я думаю, что у нас молодая команда. У нас есть много игроков, которые могут играть за «Тоттенхэм» в течение трех или четырех лет. Мы пытаемся создать прочный фундамент, шаг за шагом совершенствоваться и бороться за что-то важное».

Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Сезон-2021/22 клуб завершил на четвертом месте в АПЛ, набрав 71 очко в 38 матчах.