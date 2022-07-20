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Сегодня, 09:15

Конте о задачах «Тоттенхэма» в новом сезоне: «Моя цель — попытаться быть конкурентоспособным»

Конте рассчитывает, что «Тоттенхэм будет конкурентоспособным в новом сезоне АПЛ
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от следующего сезона АПЛ.

«Моя цель — попытаться быть конкурентоспособным, — цитирует Конте Daily Mail. — Я хочу, чтобы другие команды в матчах против «Тоттенхэма» не были напуганы, но немного волновались. Я думаю, что у нас молодая команда. У нас есть много игроков, которые могут играть за «Тоттенхэм» в течение трех или четырех лет. Мы пытаемся создать прочный фундамент, шаг за шагом совершенствоваться и бороться за что-то важное».

Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. Сезон-2021/22 клуб завершил на четвертом месте в АПЛ, набрав 71 очко в 38 матчах.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11029399/Antonio-Conte-interview-want-teams-fear-Tottenham-boss-opens-steely-Spurs.html
Антонио Конте
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