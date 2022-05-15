Нападающий «Арсенала» Николя Пепе сменил агента

Вингер «Арсенала» Николя Пепе объявил о смене своего агента в преддверии летнего трансферного окна, сообщает Sky Sports. 26-летний ивуариец присоединился к агентству LF360 Луи Феррера.

В этом сезоне Пепе сыграл 21 матч за «Арсенал» во всех соревнованиях, включая лишь восемь появлений в стартовом составе.

При этом Николя остается рекордным приобретением в истории «канониров», которые пригласили его из «Лилля» три года назад за 72 миллиона фунтов.