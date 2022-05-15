Бывший главный тренер «Бернли» готов рассматривать предложения от клубов за пределами Англии

Бывший главный тренер «Бернли» Шон Дайч заявил, что открыт к работе за пределами Англии.

«У меня нет проблем с тем, чтобы отправиться работать за рубеж. География страны — не проблема.

Я довольно гибок в своем мышлении касательно выбора клуба», — цитирует Дайча BBC.

50-летний англичанин возглавлял «Бернли» девять лет и 166 дней. Это был самый продолжительный период среди действующих тренеров английской премьер-лиги (АПЛ).

По информации источника, тренер ведет переговоры с «Бернли» о выплате 15 миллионов фунтов по контракту, рассчитанному до 2025 года.