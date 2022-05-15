Защитник «Челси» Антонио Рюдигер подтвердил, что летом покидает лондонский клуб.

«Мне тяжело далось это решение. В клубе всегда ко мне хорошо относились. Но я считаю, что отдал команде все, что мог. Теперь меня ждет новый вызов», — сказал Рюдигер Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» по окончании сезона.

29-летний немец будет получать 9-10 миллионов евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан до 2026 года. Сумма отступных составит 400 миллионов евро.

Контракт футболиста с лондонским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 50 матчах за «Челси».