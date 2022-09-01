Нападающий Антони поделился впечатлениями от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Антони поделился эмоциями от перехода в английский клуб.

«Именно в такие дни мы понимаем, что все это того стоило, что каждая мечта не была напрасной! Сегодня я прибываю в самый большой клуб Англии, один из самых больших в мире, и я просто должен поблагодарить всех, кто был частью этого путешествия!» — написал Антони в своем Twitter.

30 августа «Аякс» объявил о переходе 22-летнего бразильца в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов евро. Из них 95 миллионов амстердамцы получат в качестве гарантированных выплат, еще 5 миллионов — бонусами.

В текущем сезоне форвард забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах за «Аякс» во всех турнирах.