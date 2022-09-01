«Манчестер Юнайтед» объявил о завершении трансфера Антони

«Манчестер Юнайтед» объявил о завершении трансфера нападающего Антони из «Аякса».

Пресс-служба английского клуба сообщила, что 22-летний игрок подписал контракт сроком до 2027 года. В него включена опция продления соглашения еще на сезон.

30 августа «Аякс» объявил о переходе Антони в «МЮ» за 100 миллионов евро. Из них 95 миллионов амстердамцы получит в качестве гарантированных выплат, еще 5 миллионов — бонусами.

В нынешнем сезоне Антони забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 3 матчах за «Аякс» во всех турнирах.