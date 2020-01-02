Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Нани: «В Новый год игроки «МЮ» могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»

17:10

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии. Нани играл за «МЮ» с 2007 по 2015 год.

— У меня никогда не было проблем с отдыхом, — цитирует Tribuna Express Нани. — Я мог погулять ночью, если на следующий день у меня был выходной или были праздники вроде Рождества или Нового года. В Новый год игроки могли прийти на тренировку нетрезвыми. Сэр Алекс Фергюсон знал, как вести себя с футболистами, понимал, что у них особенный день.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир