"МЮ" разгромил "Фулхэм" и продлил беспроигрышную серию Сульшера до 11 игр

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Фулхэм" в матче 26-го тура чемпионата Англии - 3:0. Дубль оформил Поль Погба, который под руководством Уле Гуннара Сульшера отличился уже 8 раз в 9 играх.

Уле Гуннар Сульшер в роли исполняющего обязанности главного тренера "МЮ" не проиграл еще ни одной встречи. При нем команда выиграла десять матчей из 11 и один свела вничью.

В таблице АПЛ "МЮ" временно поднялся на четвертое место, обойдя "Челси" на 1 очко.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

26-й тур

"Фулхэм" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3 (0:2)

Голы: Погба, 14 (0:1). Марсьяль, 23 (0:2). Погба, 65 - с пенальти (0:3).

"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим, Чемберс, Ле Маршан, Брайан (Сессеньон, 81), Сери, Бабел (Кэрни, 77), Шюррле (Кристи, 53), Митрович, Вьетто.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Джоунс, Шоу, Далот, Мата, Эррера (Байи, 85), Погба (Мактоминэй, 74), Матич, Лукаку, Марсьяль (Санчес, 70).

Предупреждения: Брайан, 25. Чемберс, 38. Матич, 43. де Хеа, 90. Митрович, 90.

Судья: Тирни.

9 февраля. Лондон. Стадион "Craven Cottage".