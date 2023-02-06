«МЮ» продаст шесть игроков ради покупки Кейна и Райса

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с шестью игроками в летнее трансферное окно, чтобы выручить как можно больше денег для покупки нападающего Гарри Кейна и полузащитника Деклана Райса.

По данным Mirror, манкунианский клуб по окончании сезона могут покинуть Алекс Теллес, Донни ван де Бек, Эрик Байи, Антони Марсьяль, Гарри Магуайр и Скотт Мактоминай.

Стоимость Кейна — 90 миллионов евро, Райса — в 80 миллионов.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице.