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Сегодня, 09:24

Три топ-клуба ла лиги нацелились на подписание полузащитника «Челси» Канте

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Нголо Канте может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Реал», «Барселона» и «Атлетико» проявляют интерес к хавбеку «Челси». Также в услугах игрока заинтересован «Ливерпуль», но «синие» исключают продажу полузащитника прямому конкуренту в чемпионате.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Срок контракта 31-летнего француза рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Всего за английский клуб Канте сыграл 262 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 15 голевых передач.

Н`Голо Канте
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Реал
ФК Челси
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 0 : 0
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 1 : 0
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 4
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 1 : 0
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 2 : 1
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 3 : 0
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 1 : 1
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 1 : 0
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
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