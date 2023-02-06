Каррагер считает, что нападающий «Манчестер Сити» Холанн ошибся с выбором команды

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о потенциале нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Когда он забивал свои голы в этом сезоне, я чувствовал, что мы видели только 60 процентов Холанна. Возможно, он действительно выбрал не тот клуб, чтобы выжать из себя максимум. Он забил 25 голов в премьер-лиге. «Ман Сити» как команда по-прежнему забивает немало мячей, но пропускает гораздо больше, им легче контратаковать. «Сити» как команда не будет играть в футбол от начала до конца, это не путь Гвардиолы. У его игроков нет ни энергии, ни силы, ни скорости, чтобы играть от начала до конца. Холанн будет забивать еще в лиге, но пока мы не видим полного набора возможностей этого игрока из-за команды, в которую он ушел», — сказал Каррагер в эфире Sky Sports.

В текущем сезоне 22-летний норвежский форвард провел 19 матчей за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, отметился 25 забитыми голами и 3 результативными передачами.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 45 очков.