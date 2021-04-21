«Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» на официальных ресурсах клубов объявили об отказе от участия в проекте европейской Суперлиги. Первым это ранее сделал «Манчестер Сити».

«Мы можем подтвердить, что официально начали процедуру выхода из группы, разрабатывающей проект европейской Суперлиги», — гласит текст сообщения в Twitter «Тоттенхэма».

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ?? #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021

«Ливерпуль» может подтвердить, что наше участие в проекте по созданию европейской Суперлиги было прекращено", — говорится на странице ливерпульского клуба.

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued. — Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021

«В результате того, что мы в последние дни прислушивались к вам и более широкому футбольному сообществу, мы выходим из проекта Суперлиги», — написал «Арсенал».

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.



We made a mistake, and we apologise for it. — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021

«Мы не будем участвовать в европейской Суперлиге», — написал «МЮ».

We will not be participating in the European Super League.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021

Ранее СМИ сообщили, что первым решил выйти из проекта «Челси». Лондонцы при этом пока не сделали официального объявления.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.