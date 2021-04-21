«МС», «МЮ», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» объявили о выходе из Суперлиги, «Челси» — пока нет
«Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» на официальных ресурсах клубов объявили об отказе от участия в проекте европейской Суперлиги. Первым это ранее сделал «Манчестер Сити».
«Мы можем подтвердить, что официально начали процедуру выхода из группы, разрабатывающей проект европейской Суперлиги», — гласит текст сообщения в Twitter «Тоттенхэма».
«Ливерпуль» может подтвердить, что наше участие в проекте по созданию европейской Суперлиги было прекращено", — говорится на странице ливерпульского клуба.
«В результате того, что мы в последние дни прислушивались к вам и более широкому футбольному сообществу, мы выходим из проекта Суперлиги», — написал «Арсенал».
«Мы не будем участвовать в европейской Суперлиге», — написал «МЮ».
Ранее СМИ сообщили, что первым решил выйти из проекта «Челси». Лондонцы при этом пока не сделали официального объявления.
19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.
12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.
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