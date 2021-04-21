«Мы спасли футбол!» Как фанаты «Челси» отметили новость о выходе клуба из Суперлиги
01:08
«Челси» радостоно восприняли новость о том, что клуб отказался от участия в проекте европейской Суперлиги. Болельщики скандируют «Мы спасли футбол».
Несколько минут назад появилась информация о том, что все английские клубы приняли решение отказаться от участия в новой лиге.
19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.
В УЕФА заявили, что футболисты клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.
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