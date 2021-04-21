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«Арсенал» извинился за участие в проекте Суперлиги

01:25
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«Арсенал» на официальном сайте объявил об отказе от участия в проекте европейской Суперлиги.

«Мы совершили ошибку и приносим извинения за нее. Знаем, что потребуется время, чтобы восстановить ваше доверие, но позвольте нам прояснить, что решение стать частью Суперлиги было вызвано желанием защитить клуб, который вы любите, и поддержать любимую игру за счет большей солидарности и финансовой стабильности», — говорится в пресс-релизе.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

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