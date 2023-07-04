Мойсес Кайседо отказался переходить в «Баварию»
Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо не собирается переходить в «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, «Бавария» вела активные переговоры с руководством игрока. Хавбек принял решение остаться в АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложил 80 миллионов евро за 21-летнего полузащитника.
Его контракт с «чайками» рассчитан до лета 2027 года.
В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.
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|0
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|0
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12
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|0
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|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
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|
Челси – Ливерпуль
|- : -
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|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
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