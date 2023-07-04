Мойсес Кайседо отказался переходить в «Баварию»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо не собирается переходить в «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «Бавария» вела активные переговоры с руководством игрока. Хавбек принял решение остаться в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил 80 миллионов евро за 21-летнего полузащитника.

Его контракт с «чайками» рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.