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Сегодня, 19:41

«Тоттенхэм» продлил контракт с 15-летним Майки Муром

Руслан Минаев
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«Тоттенхэм» продлил контракт с вингером Майки Муром, сообщает пресс-служба «шпор».

Новое соглашение с 15-летним британцем рассчитано до лета 2026 года. Прежний контракт истекал летом 2023 года.

Мур провел в прошлом сезоне 17 матчей за юношеские и молодежные команды «Тоттенхэма», в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

ФК Тоттенхэм Хотспур
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10
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11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
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