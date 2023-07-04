«Тоттенхэм» продлил контракт с 15-летним Майки Муром

«Тоттенхэм» продлил контракт с вингером Майки Муром, сообщает пресс-служба «шпор».

Новое соглашение с 15-летним британцем рассчитано до лета 2026 года. Прежний контракт истекал летом 2023 года.

Мур провел в прошлом сезоне 17 матчей за юношеские и молодежные команды «Тоттенхэма», в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.