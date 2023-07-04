Джака ждет одобрения от «Арсенала» для перехода в «Байер»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может продолжить карьеру в «Байере», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, хавбек ждет разрешения «Арсенала» для окончательного перехода в немецкий клуб.

Сообщается, что трансфер был предварительно согласован еще в мае, так как Джака хочет перейти только в «Байер».

Контракт полузащитника с «канонирами» рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне Джака сыграл 37 матчей в АПЛ, забил 7 голов и отдав 7 результативных передач.