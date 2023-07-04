Джака ждет одобрения от «Арсенала» для перехода в «Байер»
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может продолжить карьеру в «Байере», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, хавбек ждет разрешения «Арсенала» для окончательного перехода в немецкий клуб.
Сообщается, что трансфер был предварительно согласован еще в мае, так как Джака хочет перейти только в «Байер».
Контракт полузащитника с «канонирами» рассчитан до 2024 года.
В прошедшем сезоне Джака сыграл 37 матчей в АПЛ, забил 7 голов и отдав 7 результативных передач.
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
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|
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|Ливерпуль
|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
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|0
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|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
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|0
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38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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