Мойес оценил игру «Вест Хэма» против «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал итоги матча 17-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:0).

«Мы хорошо завершили выступления в группе еврокубков, и снова выдали отличное выступление. Несмотря на то, что у нас был матч в четверг, мне очень понравилось и очень удивило, как бодро и агрессивно игроки начали матч», — цитирует Мойеса BBC Sport.

После 17 туров «Вест Хэм» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.