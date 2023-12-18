Моуринью — о «Тоттенхэме»: «Клуб с пустой комнатой для трофеев уволил меня за два дня до финала»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился воспоминаниями о своем увольнении из «Тоттенхэма» в 2021 году. Специалист покинул свой пост за несколько дней до финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» (0:1).

«От какого увольнения мне до сих пор неприятно? Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев, в котором меня уволили за два дня до финала. «Тоттенхэм» выигрывал трофей лет 50 назад, я уже не помню, когда. До финала оставалось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение дурно пахнет», — сказал Моуринью в подкасте Obi One.

На данный момент Моуринью возглавляет «Рому». Ранее он сообщил о желании продлить соглашение с римлянами.

После 16 туров «Рома» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков. Лидирует — «Интер» (41 очко).