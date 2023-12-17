Тен Хаг ответил ван Дейку на слова о преимуществе «Ливерпуля» в матче с «МЮ»: «Это его мнение. Наши моменты были лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слова защитника «Ливерпуля» (0:0) Вирджила ван Дейка о большом преимуществе его команды в очной встрече команд в 17-м туре АПЛ.

Ранее Ван Дейк заявил, что «Ливерпуль» был лучше манкунианцев во всех аспектах и только мерсисайдцы пытались победить в этой встрече.

«Это его мнение. Наши моменты были лучше — у Гарначо и Хойлунда», — приводит слова тен Хага UtdPlug.

Мерсисайдцы с 38 очками занимают второе место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (28 очков) поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле примет «Арсенал», а «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Оба матча пройдут 23 декабря.