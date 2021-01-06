Моуринью прокомментировал победу «Тоттенхэма» в полуфинале Кубка Англии

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о выходе команды в финал Кубка Англии после победы над «Брентфордом» (2:0).

«Этот матч направил нас в финал. Возможно, он будет проходить на пустом «Уэмбли», надеюсь, нет, но я все равно рад. У нас были уже лондонские дерби и другие матчи, подарившие нам финал. Он у нас в кармане на три месяца. Нужно сконцентрироваться на том, что нас ждет: матчи Кубка Англии, Премьер-лиги и Лиги Европы. В апреле будем биться за трофей», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Сегодня, 6 января, состоится еще один полуфинальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало — в 22:45 (мск).