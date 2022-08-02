«Монако» и «Челси» ведут переговоры о подписании Сарра

«Монако» начал переговоры с «Челси» о покупке защитника Маланга Сарра, сообщает GOAL.

По данным источника, клубы ведут переговоры о подписании 23-летнее игрока на правах аренды с возможностью выкупа. Сделка находится в начальной стадии.

Ранее «Челси» заблокировал переход Сарра в «Фулхэм».

В минувшем сезоне французский футболист сыграл за «Челси» 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.