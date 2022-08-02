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Сегодня, 16:25

Клопп о продлении контракта с Жотой: «Блестящие новости. Диогу может играть на любой позиции в атаке»

Клопп счастлив после продления контракта с Жотой
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта нападающего клуба Диогу Жоты до 2027 года.

«То, что Диогу привнес в команду с тех пор, как он прибыл — видят все. Это блестящая новость. Его качества очевидны. Он забивает голы, невероятно усердно работает на команду, его прессинг и контрпрессинг на невероятном уровне. Он может играть на любой позиции в атаке и дает нам множество вариантов», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

Жота выступает за «Ливерпуль» с сентября 2020 года, на его счету 34 гола и 9 результативных передач в 85 матчах за команду.

Диогу Жота
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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