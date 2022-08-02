Клопп о продлении контракта с Жотой: «Блестящие новости. Диогу может играть на любой позиции в атаке»
Клопп счастлив после продления контракта с Жотой
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта нападающего клуба Диогу Жоты до 2027 года.
«То, что Диогу привнес в команду с тех пор, как он прибыл — видят все. Это блестящая новость. Его качества очевидны. Он забивает голы, невероятно усердно работает на команду, его прессинг и контрпрессинг на невероятном уровне. Он может играть на любой позиции в атаке и дает нам множество вариантов», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.
Жота выступает за «Ливерпуль» с сентября 2020 года, на его счету 34 гола и 9 результативных передач в 85 матчах за команду.
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|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
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Вест Хэм – Ман. Сити
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