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Сегодня, 20:05

«Челси» заблокировал переход Сарра в «Фулхэм»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» заблокировал переход своего защитника Маланга Сарра в «Фулхэм», сообщает Evening Standard.

Француз не уйдет из клуба, пока «синие» не купят желаемых центральных защитников.

Год назад Маланг Сарр мог уйти в аренду в немецкий «Гройтер Фюрт», но сделка так и не состоялась. Вместо этого француз остался в «Челси» и провел несколько матчей в английской премьер-лиге.

Точно так же «дачникам» не удалось заполучить Иссу Диопа, которого «Вест Хэм» решил оставить у себя в свете травмы Найефа Агерда.

ФК Фулхэм
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