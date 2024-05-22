Почеттино может сменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает BBC Sport.

По сведениям источника, 52-летний аргентинец может сменить Эрика тен Хага. Сам Почеттино 21 мая объявил об уходе из «Челси» по окончании сезона.

Почеттино возглавлял «Челси» с июля 2023 года. Под его руководством команда одержала 27 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Ранее в своей карьере специалист тренировал «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

По итогам сезона-2023/24 «Челси» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.