Полузащитник «Арсенала» Торрейра готов продолжить карьеру в «Галатасарае»

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра заинтересован в переходе в «Галатасарай», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 26-летний уругваец готов подписать контракт с турецким клубом. В случае успешной сделки соглашение будет действовать до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год, а футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон.

«Галатасараю» остается лишь согласовать сумму трансфера с «Арсеналом».

В прошлом сезоне Торрейра выступал за «Фиорентину» на правах аренды. На его счету 5 голов и 2 результативных передачи в 35 матчах за итальянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.