«Манчестер Юнайтед» интересуется Гехи из «Кристал Пэлас»

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает The Mail.

По сведениям источника, на 23-летнего игрока сборной Англии претендует «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы подписать Гехи, если не удастся договориться с защитником «Эвертона» Джарредом Брантуэйтом.

В текущем сезоне Гехи провел 29 матчей, в которых отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.