Милнер уйдет из «Ливерпуля» в «Брайтон» в конце сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер покинет команду в конце сезона, сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» летом хочет подписать 37-летнего англичанина на правах свободного агента. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не хотел отпускать Милнера из команды.

Английский полузащитник выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Ранее он играл за «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Лидс». В текущем сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.