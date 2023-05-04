Пети считает игроков «Челси» виновными в неудачных результатах команды

Бывший полузащитник «Челси» Эммануэль Пети прокомментировал неудачное выступление «синих» в этом сезоне.

«Я находился довольно близко к скамейке запасных «Челси» и видел, как некоторые игроки спорили между собой, особенно во втором тайме. В первом тайме я был шокирован отношением игроков, их языком тела, отсутствием реакции, гордости, единства, дружбы. Я подумал, что можно было бы посадить на скамейку хоть 20 тренеров, и это бы вообще ничего не изменило. Сначала нужно навести порядок в раздевалке и уже потом думать о тренере.

Сейчас можно посадить на скамейку хоть лучшего тренера мира, и он не найдет правильный ответ — слишком много игроков. Это полный бардак, было неловко наблюдать за «Челси» в первом тайме матча с «Арсеналом», и мне жаль болельщиков», — приводит слова Пети Daily Mail.

«Челси» с 39 очками идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.